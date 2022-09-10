Türkiye'de 2022-2023 sezonu yaz transfer ve tescil dönemi sona ermesine rağmen Beşiktaş 'ta çalışmalar bitmedi. Siyah-beyazlılarda kurmaylar kiralık olarak kadroda bulunan yıldız futbolcular için harekete geçme kararı aldı. İşte Beşiktaş'ta yeni transfer hareketliliğinin detayları...

15 MİLYON EURO BONSERVİS HARCANDI!

Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş yaz transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri dahil etti. Siyah-beyazlılar yaz transfer ve tescil döneminde Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha Sanuç, Kerem Atakan Kesgin, Nathan Redmond, Romain Saiss, Cenk Tosun, Dele Alli, Wout Weghorst, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl'ü takıma kattı. Süper Lig devi yaz transfer döneminde 15 milyon euroya yakın bonservis harcaması yaptı.

GENÇLERLE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş'ta takımda düşünülmeyen oyuncularla yeni sözleşme imzalanmadı. Alex Teixeira ile Cyle Larin'in sözleşmesi feshedildi. Siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı 1 milyon 500 bin euro karşılığında Braga'ya imza attı. Torino, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesinde yer alan 4 milyon 500 bin euroluk serbest kalma maddesini ödedi. Siyah-beyazlılarda performansıyla dikkat çeken Rıdvan Yılmaz 4 milyon euro artı bonuslar karşılığında Rangers'ın yolunu tuttu.





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ESAS TRANSFER ŞİMDİ BAŞLIYOR

Yaz transfer dönemi sona ermesine rağmen Beşiktaş’ta çalışmalar bitmiyor. Hatta siyah-beyazlılar esas transfer çalışmasına şimdi başlıyor. Kiralık olarak kadroda bulunan ve satın alma opsiyonları olan Wout Weghorst ile Dele Alli konusunda hazırlıklar hızlandırılıyor.

Siyah-beyazlı yönetim, kısa sürede takıma uyum sağlayıp, başarılı olan bu iki yıldızı kulüplerinden satın almak istiyor. Bu nedenle Kaan Ayhan başta olmak üzere birkaç yabancı futbolunun transferi askıya alındı. Bu isimlere ödenecek yüklü maliyet yerine Weghorst ve Dele Alli’nin bonservisine harcama yapmanın daha doğru olacağı tespit edildi. Devre arasına kadar hem Weghorst hem de Dele Alli için temaslar başlayacak. Dele Alli’de devre arasında 6 milyon euro olan bedelin öncesinde görüşülerek 4-5 milyon euroya çekilmesi amaçlanıyor. Weghorst’ta da 10 milyon euro olan bedelin daha az bir rakama olması isteniyor. (Milliyet)