Ligde hedeflerinin uzağında kalan Beşiktaş yeni teknik direktörü Valerien İsmael yönetimindeki ilk maçını pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oyanayacak. Fransız teknik adam gelir gelmez Bordo-Mavili takımı mercek altına alıp zorlu maçta oynatacağı sistemi belirlemişti. 3-4-3 başlayıp rakip ataklarda 3-6-1’e dönerek rakibin etkili silahlarını durdurmayı planlayan 46 yaşındaki teknik adamın kafasındaki 11'i belirlediği gelen bilgiler arasında.

Bire bir görüşüyor

Kalede Ersin'e forma verecek olan Ismael'in savunmada görev yapacak 3'lüyü Rosier, Welinton ve Vida'dan kuracağı belirtildi. Orta sahadaki 4 ismin ise Can, Josef de Souza, Alex ve Rıdvan olacağı öğrenildi. İleri uçta da Ghezzal, Batshuayi ve Larin’den gol bekleyecek olan Ismael'in taktik çalışmanın yanında motivasyon konuşmalarıyla da oyuncuların özgüvenini yükseltmeye yönelik çalışmalar yaptığı öğrenildi. Fransız teknik adamın, "Planımıza sadık kaldığımızda kazanacağımızı biliyoruz. Sizlere güveniyorum. Çalıştıklarımızı sahada gösterelim ve kazanalım" sözleriyle oyuncuları Trabzonspor'a karşı motive ettiği bildirildi.