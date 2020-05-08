Koronavirüs salgınıyla gelirleri büyük ölçüde azalan Beşiktaş yönetimi, bu süreci aşmak için ekonomik tedbirler alacak.

Bu tedbirleri başında da ise transfer stratejisi yer alıyor. Transferde temkinli davranılacak...Öncelik takımdaki gençlere verilecek.

Ersin, Erdoğan, Kartal, Oğuzhan Aydoğan gibi isimlerin, ligin kalan 8 haftasındaki performansı transferdeki yol haritasını belirleyecek.

Futbolcularla, maaş indirimi konusunda da görüşmeye başlandı. Maaşında indirime gitmeyen oyuncularla yollar ayrılacak.

Beşiktaş'ta kiralık oyuncuların çoğu, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Rebocho ve Diaby’le vedalaşılmasına kesin gözle bakılıyor.

Elneny ise maaşında indirimini kabul ederse, yeniden kiralanması için Arsenal ile masaya oturulacak.

Boateng’in durumu ise belirsizliğini koruyor. Tyler Boyd, Douglas, Roco ve Lens gibi beklenilen performansa bir türlü çıkamayan isimlere ise gelecek teklifler değerlendirilecek. (TRT Spor)