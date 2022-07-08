Beşiktaş , Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu akşam Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmaları yapıldı. Antrenman, iki grup halinde top ve taç çalışmasının ardından sona erdi.

Siyah-Beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk maçında yarın TSİ 17.00'de Tivoli Stadium, Innsbruck'ta Werder Bremen ile karşılaşacak.