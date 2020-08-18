Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun tek pas çalışması yapıldı. İdman, kondisyon koşuları ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, bugün saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.