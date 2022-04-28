Beşiktaş'ta yeni rota Halil Dervişoğlu
Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Halil Dervişoğlu, Sarı-Kırmızılılar'la yollarını ayıracak. Kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen 22 yaşındaki forvet, Beşiktaş'ın ilgisine olumlu bakıyor. Oyuncunun kulübü Brentford'un 6 milyon Euro'luk bonservis talebinde indirim yapması halinde Halil'in Kartal olması bekleniyor.
Galatasaray 'daki kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Halil Dervişoğlu, Sarı-Kırmızılılar'la yollarını ayıracak.
Kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen 22 yaşındaki forvet, Beşiktaş 'ın ilgisine olumlu bakıyor. Oyuncunun kulübü Brentford'un 6 milyon Euro'luk bonservis talebinde indirim yapması halinde Halil'in Kartal olması bekleniyor.