Kara Kartal'a sezon başında bonservisi elinde olarak transfer edilen Dorukhan Toköz, Siyah Beyazlı formayla son haftalarda sergilediği etkili performansla dikkat çekiyor.

Atiba Hutchinson’ın Avrupa Listesi’nde yer almaması sebebiyle UEFA’da, Tolgay Arslan’ın kadro dışı ve Oğuzhan Özyakup’un da formsuz olması nedeniyle Süper Lig’de eline geçen şansı başarılı bir şekilde değerlendiren 21 yaşındaki ön libero, teknik direktör Şenol Güneş’in yeni prensi oldu.

Son olarak önceki akşam Trabzonspor’la oynanan karşılaşmaya ilk 11’de başlayıp 90 dakika sahada kalan Dorukhan, hırslı futboluyla dikkat çekip Ogenyi Onazi’nin kendi kalesine attığı golün diğer aktörü olmuştu.

‘Çok mücadeleci ve zeki’

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş’ten büyük övgü alan Dorukhan, mücadeleci görüntüsüyle taraftarın da büyük beğenisini kazandı. Takım arkadaşlarının da övgüler yağdırdığı Dorukhan için ön libero hattındaki partneri Atiba Hutchinson’dan açıklama geldi. Trabzonspor mücadelesinin ardından Dorukhan’la ilgili olarak FANATİK’e açıklamada bulunan Atiba Hutchinson, “Dorukhan, çok büyük bir karaktere sahip. Çok mücadeleci ve oyun anlamında da çok zeki biri. Onun futbolunu çok beğeniyorum” ifadelerini kullandı.