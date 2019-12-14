Beşiktaş, Süper Lig’in 15. haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor’u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirilen antrenmanın 1,5 saate yakın sürdüğü bildirildi.

Sahada ısınma ve istasyon koşuları ile açma germe çalışmasıyla başlayan antrenmanda, 5’e 2 top kapma, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldığı kaydedildi. İdmanın yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdiği aktarıldı. Burak Yılmaz, şut ve çift kale maç çalışmasında attığı gollerle günün yıldızı oldu.