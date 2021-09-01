Beşiktaş , Süper Lig ’in 4. haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşuları ile başlayan idmanda bir süre pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı oyuncular, dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

İdmanı kulüp ikinci başkanı Adnan Dalgakıran ve asbaşkan Emre Kocadağ da izledi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 17.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde TFF 1. Lig takımlarından Bereket Sigorta Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaşacak.