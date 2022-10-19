Spor Toto Süper Lig’de 11. hafta mücadelesinde pazartesi günü Hatayspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş ’ta 2 futbolcunun sakatlığı moralleri bozmuştu. Vodafone Park’ta oynanan Trabzonspor karşılaşmasında 2 puan bırakılmasına ek olarak Rachid Ghezzal ve Wout Weghorst’un da sakatlıkları, teknik direktör Valerien Ismael’in moralini bozmuştu. Hatay karşılaşmasında oynamayacak olan 2 futbolcunun üzüntüsünü yaşayan Fransız teknik adamın imdadına Cenk Tosun ve Jackson Muleka yetişecek. Trabzon karşısında 1 puanı getiren golü atan Cenk Tosun ile hücum hattının sağında değerlendirilen Jackson Muleka’yı birlikte sahaya sürmeyi planlayan Ismael’in, yarın başlayacak takım çalışmalarında iki futbolcuyu farklı formasyonlarda deneyeceği bildirildi.

Sistem değişebilir...

Valerien Ismael’in, ilk etapta mevcut hücum hattında; Jackson Muleka, Cenk Tosun ve Kevin N’Koudou’yu deneyeceği öğrenildi. Ismael’in ek olarak formasyon değişikliğine gidip çift forvet sisteminde de bu 2 futbolcusunu deneyip hangi sistemde daha fazla etkililerse ona göre dizilişi belirleyeceği ifade edildi.

Tosun’un gözü A Milli Takım’da

Cenk Tosun’un performansından çok memnun olan Valerien Ismael’in, tekrar A Milli Takım’a yükselme hedefi bulunan tecrübeli futbolcuyu en iyi şekilde değerlendirip takımın istikrarsız görüntüsünden kurtulmasını sağlamayı hedeflediği kaydedildi. Oyuna girdiği her maçta takımı ateşleyen Cenk’in de bu sezon ilk kez 11’de görev yapacağı için mutlu olduğu öğrenildi.

Sol bekte görev değişimi

Trabzonspor karşılaşmasında yaptığı hatayla takımının gol yemesine sebep olan Artur Masuaku, maçın ardından Beşiktaş camiasından özür dilemişti. Performans ve konsantrasyon konusunda eksikleri bulunan tecrübeli futbolcuyu bir süre dinlendirme kararı alan teknik direktör Valerien Ismael, Hatayspor müsabakasında sol bekte Umut Meraş’a süre vermeyi düşünüyor.

Tayfur Bingöl görev seçmiyor

Siyah-Beyazlılar’a sol kanat beki olarak transfer edilen Tayfur Bingöl, Kara Kartal’daki macerasında henüz çok uzun süre geçmemiş olmasına rağmen sağ bek, orta saha vesağ kanat hatlarında forma giymişti. Takım çalışmalarında etkin görüntüsüyle dikkat çeken Tayfur, teknik ekibi memnun ediyor. Tayfur, teknik direktör Valerien Ismael’in görev vereceği her bölgede oynamaya hazır

Gökmen Özcan