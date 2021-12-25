Sergen Yalçın’ın Kasımpaşa beraberliğinden sonra istifa etmesi sonrası geçici olarak göreve gelen U19 teknik direktörü Önder Karaveli, ciddi anlamda kendi hikayesini yazıyor. 47 yaşındaki teknik adam, A takımla çıktığı 3 maçta 7 puan alarak hem taraftarın, hem de yönetimin güvenini kazandı. Kasımpaşa maçından sonra hemen yeni teknik direktör getirmek için çalışmalara başlayan yönetim, Daniel Farke ve Bruno Pinheiro’dan ret cevabı aldı. Yerli teknik direktör konusunda ise acele etmek istemeyen yöneticiler, Önder Karaveli’nin Kayserispor maçını kazanması ve baştan sona üstün oynadığı Fenerbahçe ’ye karşı da beraberlik almasıyla, yerli teknik direktör konusunda bekleme kararı aldı. Göztepe maçında Beşiktaş ’ın başında çıktığı 3. maçı kazanan Önder Karaveli, yoluna devam ediyor.

Başkan’ın güveni tam

Devrenin son karşılaşmasında Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda da Altay ve peşinden Süper Kupa’da Antalyaspor ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlılar’ın Konya ve Altay’ı yenmesi, Antalyaspor’dan da Süper Kupa’yı alması demek Önder Karaveli’nin sezonu Beşiktaş’ın teknik direktörü olarak tamamlaması demek olacak. Önceki gün Karaveli için açıklama yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, “Önder hocam böyle devam ettiği müddetçe bizim onun arkasında durmamız lazım. Şansı bol olsun. Sezon sonu iyi gidiyorsa, başarılıysak, hocamız mutluysa, başardıysak 1, 2, 3, 5sene devam etsin” demişti.