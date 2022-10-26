Valerien Ismael yönetiminde Spor Toto Süper Lig ’e etkili bir giriş yapan Siyah-Beyazlılar, son süreçte ise alınan sonuçlar sebebiyle beklentilerin uzağında kalmıştı.

Bu gelişme sonrasında Valerien Ismael’le yollarını ayırma kararı alan Kara Kartal’da genç hocanın yerine gelecek isim için çalışmalar şimdiden başladı.

GÜNEŞ LİSTE BAŞI

Beşiktaş taraftarının yoğun bir şekilde takımın başında görmek istediği Şenol Güneş, Siyah-Beyazlı yönetimin de liste başındaki adayı... Kara Kartal’la 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve sonrasında A Milli Takım ’a geçen Güneş, Ay-Yıldızlılar’dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmamıştı.

TEKLİFLERE RAĞMEN ÖNCELİĞİ TÜRKİYE

Güneş’le temasların kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Arap yarımadasından birçok teklif gelmesine rağmen kariyerine Türkiye’de devam etmeye olumlu bakan Güneş’in, Siyah-Beyazlılar’ın başına geçmesi yüksek ihtimal...

LİSTEDE İKİ SÜRPRİZ İSİM DE VAR

Kara Kartal’da Şenol Güneş’e ek olarak yönetimin adayları arasında 2 yabancı isim de bulunuyor. Bu adaylar arasında Rafael Benitez ve Steven Gerrard’ın isimlerinin olduğu bildirildi.

İKİSİ DE ŞU AN TAKIMSIZ

Benitez ve Gerrard, şu anda takım çalıştırmıyor. İki isimle de temaslara, Şenol Güneş’ten alınacak sonuca göre başlanabileceği öğrenildi.