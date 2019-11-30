Beşiktaş’ta yeni hedef Kayserispor maçı

Beşiktaş, Süper Lig’de pazartesi günü iç sahada İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden; Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, Atiba Hutchinson ve Kartal Kayra Yılmaz’ın katılmadığı idmanın ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı aktarıldı.

Bratislava karşılaşmasında ilk 11’de oynayan; Necip, Oğuzhan ve Caner dünkü idmanı yenileme çalışmasıyla tamamlayıp ardından antrenmanı saha kenarından izledi.

Pas, 5’e 2, dar alanda oyun, kontrol pas ve taktik programın yer aldığı uygulamaların yapıldığı idmanın, yarı sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği bildirildi.

Avrupa Ligi’nde dinlendirilen Burak Yılmaz, pazartesi günkü Kayserispor karşılaşmasına özel olarak hazırlanıyor

Hazırlıklar devam edecek

Sağanak altında 1,5 saate yakın süren antrenmanda, önceki günkü Bratislava maçında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

Beşiktaş’ta Kayserispor karşılaşmasının hazırlıkları, bugün yapılacak antrenmanla devam edecek.

Siyah- Beyazlılar’ın dünkü idmanında özellikle gençler arasında rekabet üst düzeydeydi.