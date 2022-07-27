Rıdvan Yılmaz’ın ayrılığı sonrası stoper planı değişen ve savunmanın ortasına kaliteli yerli bir isim almak isteyen Kara Kartal’da rota bir anda Cenk Özkaçar’a döndü. Bonservisi Lyon’da bulunan ve geçen sezonu Belçika ekibi Oh Leuven’de geçiren 21 yaşındaki stoper için Fransız ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacağı öğrenildi. Kartal’da Kaan Ayhan ve Mert Çetin’in ardından gündeme gelen bir diğer isim Lyon forması giyen Cenk Özkaçar oldu. 21 yaşındaki stoperin listede bu kadar öne çıkmasının en büyük sebebi ise geçen sezon kiralandığı Belçika ekibi Oh Leuven’de üçlü savunmada sık sık yer alması... Valerien Ismael’in de 3’lü oyun sistemi ana planı olduğu için Fransız hoca bu dizilişte daha önce forma giymiş ve bu sistemi ezberlemiş bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Bundan dolayı Cenk Özkaçar ismi listenin üst sırasında yazıyor.

Opsiyonlu kiralama...

Kara Kartal’ın, Milli Takım havuzunda da yer alan genç stoper için satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Lyon’un kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Hatırlanacağı üzere Cenk 2020 yılında Altay’dan, Lyon’a 1.5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.