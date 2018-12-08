Spor Toto Süper Lig’de dün akşam Alanyaspor’la karşı karşıya gelen Siyah-Beyazlılar’da bu mücadelenin ardından gözler, Avrupa’ya çevrildi. UEFA Avrupa Ligi I grubu 5. maçında Sarpsborg’u deplasmanda 3-2’lik skorla geçerek puanını 7’ye çıkarıp grupta ikinci sıraya yükselen Kara Kartal, 6. mücadelede perşembe günü İsveç temsilcisi Malmö’yü ağırlayacak. Siyah-Beyazlılar, sıralamada 1 puan ilerisinde bulunduğu rakibini yenmesi halinde Avrupa Ligi’nde ikinci tura çıkacak. Beşiktaş’a bu karşılaşmada tur için beraberlik de yetecek. Siyah- Beyazlılar, Vodafone Park’taki maçta rakibine kaybetmesi halinde ise turnuvaya veda edecek.

Malmö başkanı için taziye mesajı

Beşiktaş Kulübü, hayatını kaybeden Malmö Kulübü Başkanı Hakan Jeppsson için baş sağlığı mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabından İngilizce olarak paylaşılan mesajda, dün aniden hayata veda eden 57 yaşındaki Hakan Jeppsson için Malmö camiasına baş sağlığı dilekleri iletildi. İsveçli futbol adamı için bugün kulüp binasında anma töreni düzenlenecek. Malmö, 2010’dan bu yana başkanlık görevini yürüten Hakan Jeppsson döneminde 5 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.