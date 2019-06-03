Medipol Başakşehir’le hafta başında yollarını ayırarak, Beşiktaş’la 3 yıllık resmi sözleşme imzalayan teknik direktör Abdullah Avcı sadece A takımla şampiyonluk yaşamak için değil, kendi futbol felsefesini yerleştirmek için siyah-beyazlı kulübe geldi.

Hafta arası sürpriz biçimde Fulya’daki kulüp tesislerine giderek, antrenörlerle bir araya gelen Avcı, işe altyapıdan başlayacağını söyledi. Beşiktaş’ta daha önce altyapının başında olan fakat bir takım anlaşmazlıklar nedeniyle kulüpten ayrılmak zorunda kalan Gökhan Keskin ile çalışmak isteyen Abdullah Avcı yeni yapılanma planlarında Keskin’i adeta sağ kolu yapacak.

Avcı, İstanbulspor yıllarında Gökhan Keskin ile birlikte çalışmıştı. Siyah-beyazlı teknik adam, Beşiktaş’ın geçmiş dönemdeki eksi ve artılarını Gökhan Keskin ile beraber mercek altına alacak. Transfer çalışmalarına da başlayacak olan ve bu konuda yönetimden geniş yetki alan Abdullah Avcı, takım içerisindeki maaş dengelerine dikkat edecek. Maaşların düzenli ödenmesi konusunda hassas olan Avcı, transfer onaylama mekanizmasının da kendi ekibinde olmasını istiyor.

Daha önce Beşiktaş’a alınmayan fakat gittikleri takımlarda başarılı olan isimleri takip eden Abdullah Avcı bu nedenle yönetime yakın danışmanların değil, bu işi profesyonel yapan gerçek scoutların onayına bakacak. Medipol Başakşehir’e aldırdığı oyuncularda çok başarılı olan deneyimli teknik adam, eski kulübündeki yetkisini Beşiktaş’ta da isteyecek.

(Milliyet)