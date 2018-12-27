Süper Lig'in ikinci yarısı başlamadan yenilenmiş bir Beşiktaş oluşturmak için kollarını sıvayan siyah-beyazlı yönetim, disiplin kuralları açısından da yepyeni bir yapılanmaya gidecek. Kasımpaşa maçı öncesi Ryan Babel'in sabahlara kadar süren doğum günü partisiyle gündeme gelen Kartal'da, antrenman saatlerinden özel yaşama kadar birçok konuda yeniden sıkı bir düzenleme yapılacak.

Verimsiz oldukları için gönderilecek futbolcuların yanı sıra, takım içerisinde düzeni bozan bazı isimleri Antalya kampına götürmemeyi de planlayan yönetim, ligin ikinci yarısında bu konularda kimsenin gözünün yaşına bakmayacak. Yeni transferlerle takımın çehresini önemli ölçüde değiştirecek olan siyah-beyazlı idareciler, Antalya kampına alt yapıdaki bazı gençleri de götürecek.

Yenilenmiş bir takım oluşturma anlayışıyla ikinci devreye hazırlanacak olan Beşiktaş'ta asıl neşter yaz döneminde vurulacak. Siyah-beyazlı yöneticilerin taliplerinin çıkması halinde yüksek yıllık ücret kazanan yaşlı oyuncularla yolları ayırmaya kararlı oldukları aktarıldı.

(Milliyet)



