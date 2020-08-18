Beşiktaş'ta yeni formalar bugün tanıtılıyor

Siyah-Beyazlılar’ın 2020-21 sezonunda kullanacağı formalar, bugün görücüye çıkacak. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay’ın katılımıyla düzenlenecek olan etkinlik, saat 10.00’da Vodafone Park’ta gerçekleştirilecek

18 Ağustos 2020, Salı 08:27 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta yeni formalar bugün tanıtılıyor

Siyah-Beyazlılar’ın 2020-21 sezonunda kullanacağı formalar, bugün görücüye çıkacak. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay’ın katılımıyla düzenlenecek olan etkinlik, saat 10.00’da Vodafone Park’ta gerçekleştirilecek. Başkan Çebi’nin, tanıtım sonunda kulüp gündemiyle ilgili olarak da soruları yanıtlaması bekleniyor.

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