Siyah-Beyazlılar’ın 2020-21 sezonunda kullanacağı formalar, bugün görücüye çıkacak. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay’ın katılımıyla düzenlenecek olan etkinlik, saat 10.00’da Vodafone Park’ta gerçekleştirilecek. Başkan Çebi’nin, tanıtım sonunda kulüp gündemiyle ilgili olarak da soruları yanıtlaması bekleniyor.