Beşiktaş 'taki ikinci dönemine "Eksikleri görüp daha iyisini yapacağız" sözleriyle başlayan Şenol Güneş, ayağının tozuyla hem sistemi hem de takımı değiştirdi. 4-3-3 kurgusuyla sahaya çıkan tecrübeli çalıştırıcı, kalede Ersin yerine Mert'e görev verdi. Dele Alli ve Cenk'i 11'de oynatırken, maç içerisinde oyunu 4-3-1- 2'ye çevirdi. Dele Alli solda, ilk kez 11'de şans bulan Cenk ise sağda oynadı. İsmael'in döneminde Beşiktaş, 4-2-3-1 ile sahaya çıkıyordu.









Galatasaray derbisi öncesi fire yok

Beşiktaş ’ta, Ümraniyespor mücadelesi öncesinde Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, sarı kart sınırında yer alan isimlerdi. İki futbolcu da kart görmesi halinde Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacaktı. Fakat Ümraniye karşısında korkulan olmadı. İki yıldız da mücadeleyi kart görmeden tamamladı. Yani hem Gedson hem de Rosier, Cim Bom karşısında Siyah Beyazlı formayı giyebilecek.

Cenk Tosun resitali!

Süper Lig 'in 12. haftasında Beşiktaş , Valerien Ismael sonrası Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçına Ümraniyespor karşısında çıktı. Siyah-Beyazlılar, karşılaşmadan 5-2'lik skorla galip ayrılırken golcülerin performansı geceye damga vurdu. Cenk Tosun ve Wout Weghorst, 2'şer gollük performansları ile öne çıktılar.









Weghorst'tan Cenk Tosun'a övgü

Weghorst, 5-2 kazandıkları Ümraniyespor maçı sonrası konuştu. "İyi bir performans gösterdik. Beş gol attık daha fazla gol bulabilirdik. İki gol yedik, bunun üzerinde durmalıyız. Hatalarımızı düzeltip önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Cenk’le beraber oynamak bize enerji veriyor. Etrafımda Cenk gibi oyuncular olsun isterim. Bu durum fırsatlar ortaya çıkartıyor. Daha iyi olmayı hedefliyoruz."





İkinci 45'te köklü değişim yaptı

Beşiktaş ilk yarıyı 2-1 önde kapatırken, devre arası Güneş'ten 3 değişiklik geldi. 70 yaşındaki çalıştırıcı, ilk devre hata yapan Rosier ve Masuaku ile birlikte Dele Alli'yi kenara aldı. Sağ beke Tayfur Bingöl, sol beke Umut Meraş'ı dahil eden Güneş, Cenk'i sola çekip sağ öne ise Redmond'ı koydu. Böylece Kartal, ikinci yarıya 6 yerli futbolcuyla çıktı (Mert, Tayfur, Tayyip Talha, Umut, Salih ve Cenk).

Mert 343 gün sonra şenol

Şenol Güneş'in Ersin'i keserek dün eldivenleri teslim ettiği Mert Gönok, 343 gün sonra kaleyi korurken, gelen 3 isabetli şutun 2'sinde meşin yuvarlağı ağlarında gördü. (Sabah)