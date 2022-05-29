Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılıyor. Kongrede üyeler, kulüp başkanlığının dışında denetleme kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri için de oy verecek. Başkanlık seçiminde Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen yarışacak.

Oy verme işlemi saat 11.05 itibariyle başladı. Oy verme hakkına sahip 15 bin 512 üye toplam 20 sandıkta oy verecek. Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek.

Ahmet Nur Çebi: Verilecek her karara saygı duyuyoruz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gerçekleştirilen seçimde çıkan karar ne olursa olsun kendisi ve yönetim kurulunun verilecek her karara saygı duyacağını söyledi.

Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul’da Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, oy verme işlemi öncesinde genel kurula seslendi. Kendileri için yorucu bir gün olacağını ifade eden Çebi, “Ama buraya gelip Beşiktaş için emek verenlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Dün söyleyeceklerimi söyledim. Bundan sonra ekleyecek bir şey yok. Biz geldiğimizde icraatları önünüze sunduk. Takdir ve değerlendirme genel kurulun. Beşiktaş’ın sahibi genel kuruldur. Verecekleri karara her şekilde saygı duyacağız. Aday çıkan kardeşimiz Fuat Çimen’e de canı gönülden başarılar diliyorum” dedi.

Fuat Çimen: Bu kulüp tesadüflerle hareket edebilir mi?

Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen, siyah-beyazlıların bir takım tesadüfler üzerine hareket edemeyeceğini ifade etti.

Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul’da Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen, oy verme işlemleri öncesinde genel kurulda bir konuşma yaptı. Beşiktaş Başkan Adayı olmaktan onur duyduğunu söyleyen Çimen, “Başkanımız beni nezaketle sahneye davet etti ve ben de icabet ettim. Bu davranışım kimi çevrelerce eleştirildi. Ben bunu reddediyorum. Bu genel kurul iradesine ve Beşiktaş başkanına saygıdır. Bu sıralarımıza iş insanlarımız, kadın üyelerimiz ve politikacılarımız gelmiyor. Sonra lobimiz yok diye üzülüyoruz. Taraftar ve dernekler ayrılmış. Beşiktaş bir avuç elitistin değildir. Çok zorlu bir adaylık süreci geçirdik. Bizi destekleyen herkese şükranlarımı sunuyorum. 2 buçuk yıl önce çıktığımız bu yolda onursal başkanımız Süleyman Seba’nın Beşiktaş için bir şeyler yapmak istiyorsanız, ‘Kimsenin adamı olmayın’ sözünü şiar edindik. Kimsenin adamı olmadık. Yıllardır üzerinde çalıştığımız proje ve planlarımızı son 2 buçuk yılda olgunlaştırdık. Köprüden önce son çıkış olarak bu önemli seçimde Beşiktaş’ın kurtuluş savaşını nasıl kazanacağımızı anlatacağım. Kulüp olarak son 20 yıldır paralı başkan, kasa kolaylığı konusuna değinmek istiyorum. Bu durum 10 milyondan 5 milyar borca getirdi bizleri. Dün yapılan açıklamada yıllık 1 milyar faiz öder duruma geldik. Bunu açıklarken başkan örnekler verdi. Uzlaşma hali arken Abdullah Avcı ile mahkemelik olduk. Yeni gelen hocayla 30 milyon dolar kar ettik dedi başkanımız. Kar hesabını böyle yapan başkan için herkese soruyorum bu kulüp tesadüflerle hareket edilebilir mi?” dedi.

Ahmet Nur Çebi'nin Yönetim kurulu

Emre kocadağ

Serhan Çetinsaya

Engin Baltacı

Umut Tahir Güneş

Celal Aral

Murat kılıç

M.Mutlu Şenferah

Ali Bayrak

Yedekler

B.Cenk Sürmen

İ.kemal dillioğlu

Umut Şenol

Seyit Ateş

Melih Arslan

Fuat Çimen'in Yönetim kurulu

Haldun Boz

Ersen Yılmaz

E.Meriç Öztürk

Mehmet Pişkin

Ahmet Çonğar

Hakan Atalay

Banu Noyan

B.Güven Cem

Yedekler

Aydın kulaksız

Bengi Berker

Ömer küçük

Alper Uzuner

Nejdet demiryürek