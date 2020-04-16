Koronavirüs tedbirleri sebebiyle Süper Lig’e ara verilmesi sonrasında Beşiktaş Yönetimi, tüm yabancı futbolculara yurt dışına çıkış yasağı koymuştu. Oyunculardan İstanbul’da kalmalarını isteyip kendilerinden gelecek haberi beklemelerini söyleyen idareciler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun lig başlangıcı için en erken Haziran ayını işaret etmesi sonrasında planlamayı değiştirdi. Siyah- Beyazlılar, ülkelerine dönmek için ısrarcı olan futbolculara gidiş izni vermeye başladı.

Özel uçakla ayrıldılar

Bu gelişmenin ardından takımda bulunan 14 yabancı futbolcudan 3’nün 10 gün önce özel uçakla İstanbul’dan ayrıldığı ortaya çıktı. Kara Kartal’ın İspanyol stoperi Victor Ruiz, Türkiye’den ayrılan ilk isimlerden oldu. Tecrübeli futbolcu, ülkesi İspanya’nın yolunu tuttu.

Yayınlar İtalya’dan...

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Fiorentina’dan kadrosuna kazandırdığı Kevin-Prince Boateng de eşi ve çocuğuyla Türkiye’den ayrılan bir diğer isim oldu. Ganalı yıldız, koronavirüsten 21 bin kişiyle en çok kayıp yaşayan Avrupa ülkesi İtalya’daki evinde ailesiyle birlikte zamanını geçiriyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar büyük beğeni toplayan Boateng’in bu ayın başı sonrasında eklediği görüntüleri, İtalya’dan yayınladığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli kanat oyuncusu Jeremain Lens de Beşiktaş Yönetimi’nin yasağa kaldırmasının ardından ülkesine dönen üçüncü futbolcu oldu. Yıldız isim, Hollanda’ya gitti.

11 isim İstanbul’da kaldı

Yönetimin, ülkeden ayrılan futbolculara, “Ligin başlangıcına göre biz size bilgilendirme yapacağız. Vereceğimiz habere göre sizler de Türkiye’ye dönüş programınızı ona göre ayarlarsınız” dediği de öğrenildi. Kadrosunda bulunan 14 yabancıdan 3’ünün aksine İstanbul’da kalmayı tercih eden futbolcular da büyük oranda kulübün kendilerine tahsis ettiği Acarkent’teki evlerinde karantina sürecini geçiriyorlar.

Kimseye evde durmak yok!

Kara Kartal’da yerli ve yabancı oyuncuların tamamı, Beşiktaş teknik ekibinin hazırladığı idman programı çerçevesinde çalışmalarını evlerinden sürdürüyor. Takımın performans antrenörü Stefano Marrone, her 2 günde bir güncellediği programları oyunculara aktarıyor, futbolcular da hem evlerinde aileleriyle zaman geçirip hem de antrenmanlarını aksatmadan yaparak kendilerini formda tutmaya çalışıyor.

Gökmen Özcan