Yeni sezona hem ligde hem de Avrupa’da önemli hedeflerle başlayan Siyah-Beyazlılar, Avrupa Ligi’ne grup aşamalarında veda etmişti. Spor Toto Süper Lig’de de zirve yarışının gerisinde kalan Beşiktaş’ta Mayıs ayındaki seçimlerla ilgili olarak hareket başladı. Geçen yıl yaptığı açıklamada Mayıs ayındaki seçimde aday olduğunu duyuran mevcut Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sonrasında ise bu fikrinin değişebileceğini ifade etmişti.

Camiadan talep var

Mevcut yönetiminde İkinci Başkan olarak görev yapan Serdal Adalı, Beşiktaş’ın Antalya kampında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Fikret Orman aday olmazsa ben olurum” ifadelerini kullanmıştı. Adalı’nın, Orman’ın kesin kararını vermesi sonrasında bu konuda harekete geçmesi bekleniyor. Siyah- Beyazlılar’da Fikret Orman’ın önceki yönetimlerinde İkinci Başkan olarak görev yapan Ahmet Nur Çebi, son listede kendi isteğiyle yer almamıştı. Kulübün ekonomik olarak sıkıntı yaşaması sebebiyle Beşiktaş camiasının başkan adayı olması için çağrıda bulunduğu Çebi’nin, ilk etapta adaylığa sıcak bakmamasına rağmen talebin daha da artması halinde yarışa dahil olabileceği konuşuluyor.