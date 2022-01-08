Beşiktaş , yardımcı antrenör Serdar Topraktepe’nin koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını ve Rizespor karşısında takımın başında akademi antrenörlerinden Halim Okta’nın bulunacağını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig ’de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan test neticesinde Yardımcı Antrenörümüz Serdar Topraktepe’de pozitif bulguya rastlanmıştır. Topraktepe’nin takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında, 9 Ocak Pazar günü saat 19.00’da Çaykur Didi Stadı’nda Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maçta Futbol A Takımımızın başında, Teknik Sorumlu unvanıyla Futbol Akademimizin antrenörlerinden Halim Okta bulunacaktır.