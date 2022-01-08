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Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş, yardımcı antrenör Serdar Topraktepe’nin koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını ve Rizespor karşısında takımın başında akademi antrenörlerinden Halim Okta’nın bulunacağını açıkladı.

08 Ocak 2022, Cumartesi 00:26 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş , yardımcı antrenör Serdar Topraktepe’nin koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını ve Rizespor karşısında takımın başında akademi antrenörlerinden Halim Okta’nın bulunacağını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig ’de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan test neticesinde Yardımcı Antrenörümüz Serdar Topraktepe’de pozitif bulguya rastlanmıştır. Topraktepe’nin takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında, 9 Ocak Pazar günü saat 19.00’da Çaykur Didi Stadı’nda Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maçta Futbol A Takımımızın başında, Teknik Sorumlu unvanıyla Futbol Akademimizin antrenörlerinden Halim Okta bulunacaktır.

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