Ara transfer döneminde ekonomik sorunlar sebebiyle Pepe’nin sözleşmesini fesh eden, Ryan Babel’i de İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’a gönderen Siyah-Beyazlılar’da son olarak takımın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma’yla yol ayrımına gelinmişti.

Kulübün mali sorunlarının devam etmesi sebebiyle yaklaşık 5 aydır maaş alamayan Q7’nin ayrılık talebine olumlu yanıt veren ve tecrübeli futbolcunun avukatlarıyla sözleşme fesih şartlarını konuşan yönetimin, 3 isimle daha ayrılığın eşiğine geldiği ortaya çıktı.

Hedef gelir elde etmek

Kulüpten alacaklarını zamanında alamayan isimlerden; Jeremain Lens, Domagoj Vida ve Adriano Correia’nın da transfer döneminin bitimine kısıtlı bir süre kala takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

Ekonomik sorunlar sebebiyle takım bütünlüğünü sağlama konusunda sıkıntı yaşayan yönetimin, bundan dolayı kulübün yıldız isimleri arasında yer alan bu 3 ismi de satıp bonservis geliri elde etmeye sıcak baktığı belirtildi.

Başkan Fikret Orman’ın, konuyla ilgili olarak son kararını yönetimdeki kurmaylarıyla değerlendirip sonrasında harekete geçeceği kaydedildi.

Orhan Yıldırım