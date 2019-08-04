Burak Yılmaz'ın sakatlanması ve forvet olarak elde sadece Güven Yalçın'ın kalması Beşiktaş'ı golcü arayışına itti. Siyah-beyazlılar, bu kapsamda Everton'dan Cenk Tosun'un takım arkadaşı Yannick Bolasie'yi gündemine aldı.

30 yaşındaki Demokrotik Kongolu futbolcu için kulübü Everton'a kirama teklifi yapıldı. İngiliz ekibinde oynama şansı bulamayan ve geçen sezonun ilk devresini Aston Villa, ikinci devresini de Anderlecht'te geçiren Bolasie'nin Beşiktaş'a gelme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Siyah-beyazlıların, oyuncunun menajeri ve kulübüyle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuçla ayrıldığı gelen bilgiler arasında.

Bolasie, geçen sezon 38 resmi maça çıkarken 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

(Sabah)