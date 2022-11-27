Şenol Güneş ile yeni bir döneme geçiş yapan Beşiktaş 'ta flaş bir ayrılık kapıda. Tyler Boyd ile yollarını ayıran siyah-beyazlı takım, Valerien Ismael’in isteğiyle transfer edilen yıldız futbolcu ile de vedalaşacak. Futbolcunun sözleşmesinde bulunan özel madde dikkat çekti.









"TAKIMDA TAKTİK ANLAMDA DEĞİŞİKLİKLER OLACAKTIR"

Şenol Güneş geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına verdiği röportajda, "İlk defa böyle bir durumla karşı karşıya kalındı. Sadece futbol takımları için değil taraftarlar için de geçerli. Tatil dönemiyle iş döneminin maç izleme oranı aynı değildir. Yaz tatili geldiğinde şampiyonalar olur ve farklı bir hazırlık yapılır. Şu anda ne kadar taraftar oluyor onu bilemem. FIFA, UEFA, TFF bir karar alırsa uymak zorundayız. Duruma göre davranmak zorundayız.

'TAKTİK ANLAMDA DEĞİŞİKLİKLER OLACAKTIR'

Devre arasında değiliz ama devre arası gibi bir dönem geçiriyor. Gereksiz yükleme ile onları yıpratmak istemiyoruz. Kuvvet, uzun zamanda yerine koyulabiliyor. Kuvvet ve dayanıklılık altyapısını oluşturursak, önemli olan budur. Her milli oyuncu için geçerli olacak bir durum var, kendi takımlarında döndüklerinde nasıl bir durumda olacaklar? Bunu hiçbirimiz bilemeyiz. Takımda taktik anlamda değişiklikler olacaktır. Topa sahip olan, hücumu kendi oyunuyla oynayan, rakibi kovalayan değil, rakibin kovaladığı bir oyun istiyoruz. Brezilya gibi tekniği olan, yaratıcılığı olan, pres ve baskıyla rakibi boğan bir oyun istiyorum. Onlar gibi mükemmel olamasak da onlar gibi olmaya çalışmak ve onlara yakın olmak bize bir adım attırır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.









GOLLER SAĞLI SOLLU

Kartal, Süper Lig'de hem sağ hem sol ayak hem de kafayla en az 5'şer gol atan tek takım konumunda... Beşiktaş, sağ ayakla 7, solla 5, kafayla da 5 gole imza attı. 3 gol penaltıdan gelirken, 1 gol de frikikten atıldı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de en golcü 2. takım konumunda...

PROGRAM AÇIKLANDI

Beşiktaş’ın İstanbul ve Antalya’da oynayacağı hazırlık maçlarının programı netlik kazandı. Siyah-beyazlı takım, 29 Kasım Salı günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta İstanbulspor’la karşılaşacak. Kartal, 2 Aralık Cuma günü ise saat 19.00’da Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. 5-18 Aralık tarihleri arasında Antalya’da kamp yapacak olan Beşiktaş, 8 Aralık Perşembe günü Charleroi ile 11 Aralık Pazar günü ise Westerlo ile karşılaşacak.

MASUAKU İÇİN AYRILIK

Beşiktaş, Arthur Masuaku ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Rıdvan Yılmaz’ı 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Glasgow Rangers’a gönderen siyah-beyazlılar, Masuaku’yu satın alma opsiyonuyla birlikte Premier Lig ekiplerinden West Ham United’dan kiralamıştı. Demokratik Kongolu sol bek sezona güzel bir başlangıç yapsa da ilerleyen haftalarda hızla gözden düştü.

SON ÜÇ MAÇTA GÖZDEN DÜŞTÜ

Valerien Ismael’in raporu doğrultusunda transfer edilen Arthur Masuaku, Süper Lig’in ilk haftalarında iyi performans sergilerken, Fatih Karagümrük ve Sivasspor maçlarında birer asiste imza attı. Demokratik Kongolu oyuncu son dönemde ise ciddi bir düşüş yaşadı. Trabzonspor maçında gole sebep olan pas hatasıyla tepki toplayan Masuaku, Hatayspor deplasmanında sınıfı geçemezken, Ümraniyespor karşılaşmasında da teknik heyetten olumlu puan alamadı. Deneyimli oyuncu dizindeki kemik ödemi nedeniyle Galatasaray derbisinde forma giyememişti.









İLK HEDEF KARŞILIKLI FESİH

Milliyet'in haberine göre; Kartal, Valerien Ismael’in isteğiyle kadroya dahil edilen 29 yaşındaki oyuncuyu devre arası göndermeyi planlanıyor. Siyah-beyazlılar, 2 yıl önce ameliyat geçirdiği dizindeki eski sakatlığı yüzünden tam performans gösteremeyen Masuaku’nun sözleşmesini ilk planda karşılıklı anlaşmayla feshetmeye çalışacak.

KABUL ETMEZSE KADRO DIŞI

Teknik Direktör Şenol Güneş’in sıcak bakmadığı Masuaku’nun ayrılığa yanaşmaması halinde sezonun ikinci yarısı için TFF’ye gönderilecek A takım listesine yazılmayacağı belirlendi. Deneyimli oyuncu bu durumda kadro dışı kalacak ve sezon sonu takımdan ayrılacak.

ÖZEL MADDE VAR

Masuaku için sezon başında Beşiktaş ile West Ham United arasında yapılan sözleşmede özel bir satın alma maddesi bulunuyor. Buna göre siyah-beyazlı kulüp, 25 maça ilk 11’de başlarsa Demokratik Kongolu futbolcunun bonservisini 2,2 milyon euro karşılığında almak zorunda kalacak. Kartal sözleşmeye göre Masuaku ile de 3 yıllık kontrat yapacak. Deneyimli oyuncu şimdiye kadar 12 maçta 11’de yer aldı. Masuaku’nun 13 karşılaşmada daha 11’de forma giymesi halinde satın alma maddesi geçerli olacak.

RIDVAN YILMAZ ZOR

Siyah-beyazlı teknik heyet, Masuaku’nun yerine kaliteli bir sol bek transferi düşünüyor. Rıdvan Yılmaz’ın kiralık olarak Beşiktaş’a dönmesi bir hayli zor. Bu nedenle savunmanın soluna yine yabancı bir oyuncu alınması planlanıyor. Transfer arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Masuaku ile yolların ayrılması halinde yeni sol bek için resmi girişimlerde bulunacak ve transferi en kısa sürede sonuçlandıracak

ANTRENMANA ÇIKTI

Arthur Masuaku sabah salonda gerçekleşen antrenmanda yer aldı. Sakatlığı önemli ölçüde düzelen Demokratik Kongolu oyuncunun yanı sıra Dele Alli, Welinton, Gedson Fernandes ve Jackson Muleka da takımla çalıştı.