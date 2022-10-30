Süper Lig 'in 12. haftasında Valerien Ismael sonrası Şenol Güneş ile ilk maçına çıkan Beşiktaş , sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ederek sahasındaki 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın Hollandalı forveti Wout Weghorst, iyi oynadıklarını ancak 2 gol yediklerini hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı:

'Etrafımda Cenk gibi oyuncular olsun isterim'

İyi bir performans gösterdik. Beş gol attık daha fazla gol bulabilirdik. İki gol yedik, bunun üzerinde durmalıyız. Hatalarımızı düzeltip önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Cenk’le beraber oynamak bize enerji veriyor. Etrafımda Cenk gibi oyuncular olsun isterim. Bu durum fırsatlar ortaya çıkartıyor. Daha iyi olmayı hedefliyoruz.







