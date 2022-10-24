Beşiktaş ’a sezon başında Burnley’den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kazandırılan Wout Weghorst, Kara Kartal’da ortaya koyduğu başarılı performansla alkış toplamıştı. Beşiktaş’ın en önemli hücum silahı olan Hollandalı golcü, taraftarın da sevgilisi oldu.

Trabzonspor maçında sakatlandı

10 karşılaşmada 3 gol ve 4 asistlik görüntü sergileyen başarılı oyuncu, 2-2 berabere kalınan Trabzonspor maçında ise sakatlık yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada; "Müsabakanın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Wout Weghorst’un uyluk iç adalesinde (adductor brevis) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Geri döndü, bu sezon bir ilki başardı

Kısa bir tedavi sürecinin ardından Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan yıldız golcü, fırtına gibi bir geri dönüş yaptı. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 31. saniyesinde sahneye çıkan Weghorst, Muleka'nın ara pasında ceza sahası çaprazında topla buluştu, çok sert tavana doğru vurdu ve kaleci Erce'yi avladı. takımını öne geçirdi. Bu gol, 2022/23 sezonunda Süper Lig'deki en erken atılan gol oldu.





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7. haftanın sırrı!

Hatayspor filelerini 31. saniyede havalandıran Weghorst, bu sezon Süper Lig'deki en erken golü kaydetti. Hollandalı golcüyü Younes Belhanda takip ediyor. Faslı 10 numara, 7. haftada Adana Demirspor'un Antalyaspor'u deplasmanda 3-0'la geçtiği maçta skor perdesini 46. saniyede açmıştı.

3. sırada ise Galatasaraylı Sergio Oliveira var. Portekizli orta saha, 7. haftada Galatasaray 'ın Konyaspor'u 2-1 geçtiği maçın 58. saniyesinde ağları sarsmayı başarmıştı.

4. hafta oynanan Fatih Karagümrük-Ankaragücü maçında kazanan 4-1'le ev sahibi olmuştu. İstanbul ekibinde Salih Dursun, 1.23'te attığı golle listede 4. sırada kendisine yer buldu. 7. haftada Ankaragücü'nün Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta 1.38'de sahneye çıkan Sarı Lacivertli Giorgi Beridze, 5. sırada. Yine 7. haftada Gaziantep FK'nın Trabzonspor'a konuk olduğu maçta 1.46'da muhteşem bir gol atan Alexandru Maxim, 6. basamakta yer alan bir diğer isim olarak dikkat çekiyor.









Süper Lig'de bilinen en erken gol Muhammet Demir'in

Eylül 2021'de Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK-Başakşehir müsabakasının 10. saniyesinde fileleri havalandıran o dönem Gaziantep ekibinde oynayanan Muhammet Demir, Süper Lig'de bilinen en erken golü kaydetmiş, Darryl Bevon Roberts'ın rekorunu kırmıştı. 2008-2009 sezonunda 29 Kasım 2008'de Eskişehir Atatürk Stadı'nda yapılan Eskişehirspor-Denizlispor (4-3) maçının henüz 12. saniyesinde fileleri havalandıran Denizlispor'un Trinidad ve Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts atmıştı.

Roberts'ın golünden önce bilinen en erken golü ise 30 Nisan 2006'da Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan ve konuk takımın 5-0 kazandığı maçın 15. saniyesinde fileleri havalandıran Kayserisporlu İlhan Parlak atmıştı.

20. saniyelerine kadar en erken golleri atan futbolcular:

17. saniye: 2007-2008 sezonunda Trabzonspor-Gaziantepspor maçında Trabzonsporlu Umut Bulut.

18. saniye: 2001-2002 sezonunda Galatasaray-Göztepe maçında Galatasaraylı Vedat İnceefe.

20. saniye: 2007-2008 sezonunda Sivasspor-Kasımpaşa maçında Sivassporlu Musa Aydın, 2009-2010 sezonunda Kasımpaşa-Kayserispor maçında Kasımpaşalı Yekta Kurtuluş, 2015-2016 sezonunda Kasımpaşa-Osmanlıspor maçında Kasımpaşalı Andre Castro De Pereira.







