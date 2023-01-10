Kara Kartal’da teknik direktör Şenol Güneş’in ekibi, bir haftada ikisi lig, biri kupa olmak üzere üç resmi maç oynayacak. Kartal, ligde üst üste Konyaspor ve Kayserispor maçlarının arasında, Başkent’te Ankaragücü ile kupada kur geçme mücadelesi verecek. Güneş ve ekibinin hedefi bu 3 mücadeleyi de kayıpsız geçip seriyi sürdürmek....

Üçüncü kalecilikten zirveye

Geçen sezon yaşadığı ciddi sakatlık sonrasında bu sezon Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'in arkasına düşen ve Şenol Güneş öncesinde forma şansı bulamayan Mert Günok, tecrübeli hocayla yeniden zirveye çıkmayı başardı. Güneş ilk maçında kaleyi 33 yaşındaki file bekçisine emanet etti ve Mert de bu güveni boşa çıkarmadı. Ümraniyespor maçıyla başlayan serüven Kasımpaşa karşısındaki performansla zirve yaptı. Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır'ın son dönemdeki formsuz görüntüleri sonrasında tecrübeli eldiven yeniden A Milli Takım'ın kalesi için bir numaralı aday oldu.

Cenk Tosun'dan özel rica

Son maçlarda oyundan alınan Cenk Tosun, Şenol Güneş’ten özel istekte bulundu. Milli golcünün, “Hocam kadro tercihlerinize saygılıyım. Ama sizden ricam beni öyle altmışlı dakikalarda çıkarmayın. Fizik olarak kendimi çok iyi hissediyorum” dediği öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, 1 gol attığı maçın 63. dakikasında yerini Atiba Hutchinson’a bırakmıştı.

Beşiktaş 'ın sezon başında İngiliz ekibi Burnley'de kiraladığı Hollandalı yıldız Wout Weghorst, gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Yıldız oyuncu, Süper Lig 'de sahaya çıktığı 16 maçta, sekiz gol atarken, dört de asist yapmayı başardı.

Türkiye Kupası'nda ise iki maça çıkan Hollandalı oyuncu bir kez gol atmayı başardı.

Kasımpaşa maçında başladı

Beşiktaş'ın sahasında Kasımpaşa'yı konuk ettiği maça da Wout Weghorst damga vurmayı başardı. Takımının ikinci golünü atan yıldız oyuncunun gol sevinci ayrılık mesajı olarak algılandı. Mücadelenin ardından da İngiliz devi Manchester United'ın Weghorst ile ilgilendiği öğrenildi.

Sürpriz isme talip!

Kara Kartal’da Wout Weghorst’un ayrılık ihtimalinin şokunun etkisi henüz geçmemişken yeni bir ismin takımdan ayrılması gündeme geldi... Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Wolves’tan ayrılan ve Kara Kartal’a kazandırılan Faslı stoper Romain Saiss, Beşiktaş’a kısa sürede adapte olup istikrarlı bir görüntü sergilemişti. Fas Milli Takımı’na hazır olarak giden Saiss, ülkesinin Katar’daki büyük çıkışının en önemli etkenlerinden biri olmayı başarmıştı.

Sıcak bakıyor...

Saiss’in özellikle Dünya Kupası’nda yıldızını parlatması sonrasında transfer teklifleri de beraberinde geldi. Başarılı oyuncuya, şimdiden 4 kulübün talip olduğu bildirildi. Deneyimli ismin de kariyerine başka bir kulüpte devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Dele Alli kabul etti

Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan kiraladığı Dele Alli için işler iyi gitmemişti. Teknik direktör Şenol Güneş’in gözünden düşen deneyimli orta saha, ayrılığın eşiğinde... Alacaklarına karşılık serbest bırakılma teklifi sunulan Delle Alli, erken ayrılığı kabul etti. Alli, Beşiktaş eğer Everton’la anlaşırsa ara transferde Everton’a dönecek.

Süleyman Hatısaru