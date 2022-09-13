Sezon başında yoğun uğraşlar sonucunda büyük umutlarla transfer edilen Wout Weghorst, Beşiktaş macerasına harika bir giriş yaptı... Hollandalı futbolcu sezona hızlı bir giriş yapan Kara Kartal'ın dikkat çeken oyuncularından biri olurken kısa sürede de yaptığı skor katkısıyla taraftarın gönlünde taht kurdu.

Çok önemli katkı...

30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 6. haftası itibarıyla Siyah-Beyazlılar'ın gol bulduğu her karşılaşmada skor katkısı yapmayı başardı. 1-0 kazanılan Kayserispor karşılaşmasında gol pasını veren yıldız oyuncu, 3-3'lük Alanya beraberliğinde de hanesine bir asist yazdırdı. 4-1 kazandıkları Fatih Karagümrük mücadelesinde fileleri sarsan, hemen ardından 3-1 aldıkları Sivasspor karşılaşmasında bir gol, bir asistle yıldızlaşan Weghorst, 3-2'lik Ankaragücü zaferinde de gol pasını verdi.

Başakşehir'e atamadı, Kartal sessiz kaldı

Son oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında gol bulamayan Beşiktaş 6. hafta sonunda 14 kez ağları sarstı. Hollandalı golcü de 2 gol, 4 asistle şimdiden 6 gole direkt katkı verdi.





10 milyon Euro'luk opsiyonu var

Bilindiği üzere İngiliz ekibi Burnley'den bir yıllığına kiralanan Wout Weghorst'un sözleşmesinde 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyor. 1.97'lik dev forvet için kariyerinde toplamda 29.5 milyon Euro bonservis ödendi.

Atalay Özçelikli