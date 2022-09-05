Beşiktaş , Süper Lig 'in 5. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etmeyi başardı. Namağlup unvanını koruyan ve liderliğini sürdüren Kara Kartal'da Wout Weghorst, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

'Kabul edilemez'

Bir Sarı Lacivertli ekip taraftarının Cenk Tosun'a tekme atmasının kabul edilemez olduğunun altını çizen Hollandalı yıldız, ''Bu olanların normal olduğunu söylemek imkansız. Çok yanlış şeyler oldu. Türk insanının duygularıyla hareket ettiğini biliyorum, bunu seviyorum. Yine de bu durum kabul edilemez. Çok talihsiz bir olay yaşandı, Cenk'e biri vurdu. Türkiye çok güzel bir ülke. Süper Lig'in daha çok gelişmesi için bunun en ağır şekilde cezalandırılması lazım ki bir daha yaşanmasın. Bence kabul edilemez şeyler yaşandı.'' dedi.

'Takım arkadaşlarını koruyordu'

Josef'in kırmızı kart görmesine de tepki gösteren tecrübeli forvet, ''Josef, bu yaşananlardan sonra kırmızı kart gördü ancak takım arkadaşımıza müdahale eden bir kişiyi sahadan çıkarmak için müdahale etmişti. Josef çok haksız şekilde kırmızı kart gördü. Umarım ceza almaz. Takım arkadaşlarını koruyordu.'' diye konuştu.







