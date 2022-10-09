Beşiktaş ’ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst, Siyah-Beyazlılar’ın dün akşam Giresunspor’a deplasmanda konuk olduğu karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Deneyimli futbolcu, Tayyip Talha Sanuç’un 19. dakikada attığı golün ofsayt sebebiyle iptali ve öncesinde de penaltı olması sebebiyle 20. dakikada beyaz noktanın başına geçti. Ancak Weghorst, atışı kaçırdı.

Yıldız golcünün penaltı vuruşunda kaleci Onurcan Piri köşeyi doğru tahmin ederek gole izin vermedi. Bu sezon daha önce elde ettiği penaltıları Rachid Ghezzal ve Kevin N’Koudou’yla gole çeviren Kartal, ilk kez penaltıdan yararlanamadı.







