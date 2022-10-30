Spor Toto Süper Lig ’in 12. haftasında Şenol Güneş yönetiminde Ümraniyespor’u konuk eden Beşiktaş karşılaşmadan 5-2 galip ayrılırken Hollandalı golcü Wout Weghorst 33 ve 78. dakikalarda attığı gollerle galibiyette büyük pay sahibi oldu.

33. dakikada Cenk Tosun’un savunmanın arkasına attığı pasta sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çeken ve topu filelere gönderen golcü oyuncu, 78. dakikada ise Gedson’un pasında bu sez soldan ceza sahasına girdi ve kaleciyi çalımlayıp çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Bu sezon gol sayısını 6’ya yükselten Weghorst, 4 de asist yaparak 10 gole direkt etki etti. Hollandalı futbolcu 90. dakikada yerini Muleka'ya bırakırken, tribünlerden büyük destek aldı. (İHA)