Spor Toto Süper Lig ’de dün akşam Hatayspor’a konuk olan Beşiktaş ’ta Wout Weghorst sürprizi yaşandı. Trabzonspor karşılaşmasının ardından yapılan kontrollerinde adale sakatlığı tespit edilen Hollandalı forvet, normal şartlarda 2 hafta sahalardan uzak kalması planlanırken beklenenden erken takıma döndü. Siyah-Beyazlılar’ın Hatayspor mücadelesi öncesinde yaptığı 2 idmana katılan ve maç kafilesine dahil edilen tecrübeli futbolcu, dün akşamki karşılaşmaya ilk 11’de çıktı.

Yıldız oyuncu, mücadelenin 31. saniyesinde Jackson Muleka’nın pasını iyi şekilde değerlendirip yaptığı şık vuruşla takımını öne geçirdi. Beşiktaş formasıyla 3 maç sonra golle buluşan Weghorst, ek olarak Süper Lig’de sezonun en erken golünü kaydetti.

Büyük üzüntü yaşadı

Wout Weghorst’un golüyle öne geçen Kara Kartal, her şeyin çok güzel başladığı Hatayspor deplasmanında hikayenin sonunu iyi bitiremedi. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0’lık skorla önde tamamlayan Beşiktaş, 50. dakikada Ze Luis ve 90’da da Kaan Kanak’ın sayılarına engel olamayınca Kara Kartal sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Dün akşamki mücadelede 90 dakika sahada kalan Weghorst, attığı golün ardından hücum hattında etkin bir görüntü sergilemeye çalışsa da Hatayspor savunması, ikinci gol için izin vermedi. Weghorst, 2-1 sona eren karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı.







