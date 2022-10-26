Sergen Yalçın döneminde Beşiktaş 'a transferi gerçekleşen iki yıl takımın düzenli formasını giyen ancak Ismael ile birlikte yedek kulübesine giden Brezilyalı stoper hakkında flaş bir gelişme yaşandı işte detaylar...

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TAKASLA GELDİ

2020 yılında başında Sergen Yalçın'ın bulunduğu Beşiktaş'a Fatih Aksoy'un başa baş takasıyla transfer olan Welinton, sezon başında gösterdiği performansla eleştirilerin hedefi olmuştu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanyaspor 'dan tanıdığı 1.81 boyundaki Welinton, daha sonra büyük bir çıkış göstermişti.

Şampiyonluk kadrosunda vardı

Siyah-Beyazlıların 2020-2021 sezonunda kazandığı 3 kupada da büyük emeği olan Brezilyalı savunmacı, o dönem forma giydiği 41 mücadelede 1 gol ve 2 asist yapmıştı.

Yerini kaybetti

Şampiyonluğun kazanıldığı sezonun ardından da kadroda düzenli forma şansı bulan deneyimli stoper 15. haftada oynanan Kasımpaşa maçının ardından yerini kaybetmeye başladı. Welinton geçtiğimiz sezon ligde 23 maçta forma şansı bulabildi.





Ismael tercih etmedi

Siyah-Beyazlılar'ın başına Ismael'in geçmesinin ardından Welinton adeta kulübeye hapsoldu. Bu sezon sadece 1 resmi karşılaşmada forma şansı bulan Welinton, İstanbulspor maçında Tayyip Talha'nın sakatlanmasıyla oyuna dahil olmuştu.

El İttifak Welinton ile anlaşmaya varmıştı

33 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibi El İttifak’ın yıllık 1,5 milyon Euro ücreti içeren 2 yıllık teklifini kabul etti. Welinton sadece takımların anlaşmasını bekliyordu. Brezilyalı oyuncu transferine izin verilmesi halinde geçen sezondan alacağı 200 bin Euro’yu da talep etmeyecekti.

Beşiktaş'tan transfer izni çıkmadı

Beşiktaş’tan ayrılması gündeme gelen tecrübeli savunmacı Welinton Silva, siyah beyazlı takımda kaldı. Beşiktaş kulübü, Brezilyalı stoperin El İttifak’a transferine onay vermedi.

Welinton pişman oldu

Sezon başında savunma hattına yapılan takviyelerin ardından forma yarışında geri planda kalan Welinton, kararını verdi. Brezilyalı stoperin, sezon başında takımdan ayrılmadığı için pişman olduğu ve devrede Beşiktaş’a veda edeceği öğrenildi. Tecrübeli stoperin menajerinin, Arap Yarımadası’ndan birkaç kulüple görüşme halinde olduğu belirtildi.



