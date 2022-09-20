Milli araya İstanbulspor beraberliği ile giren Beşiktaş ’ta Teknik Direktör Valerien Ismail yaptığı değişikliklerle bir kez daha eleştiri oklarının hedefi olurken, yönetim hem bu konuyu masaya yatırdı hem de devre arasındaki transfer planlamasını yapmaya başladı. Kartal’ın öncelikle rotası ise en çok problem yaşadığı bölge olan, sağ stoper...

Yeni oyuncu almak için önce maddi konularda rahatlamak isteyen, ardından da yabancı kontenjanında yer açması gereken siyah-beyazlıların ilk hedef olarak yaz döneminde gönderemediği Welinton ve Montero ile devre arasında yollarını ayırmaya çalışacağı öğrenildi.

Sezon başında bu operasyonu yapamadığı için bir sağ stoper alamayan siyah-beyazlı idareciler, UEFA ile yaptığı anlaşmayı da düşünerek teknik heyetin raporu doğrultusunda devre arasında bu durumu bir kez daha masaya yatıracak. Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek arada ve devre arası transfer döneminde takımın şampiyonluk yarışında bulunma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle böyle bir planlama yapıldığı bildirildi.

Ersin'e teknik heyet kalkanı

İstanbulspor maçında yediği hatalı goller nedeniyle önce takım arkadaşlarının tepkisiyle karşılaşan, ardından da taraftarın büyük protestosuna maruz kalan Ersin Destanoğlu’na teknik heyet adeta kalkan olacak. Sergen Yalçın döneminde kaleye geçen ve ortaya koyduğu performansla yıldızlaşan genç file bekçisine başka Valerien Ismael olmak üzere bütün teknik heyet milli arada moral vermeye çalışacak.

Öte yandan aradan sonra Fenerbahçe ile zorlu bir derbiye çıkacak olan Kartal’da kaleye kimin geçeceğinin netleşmediği öğrenildi.

(Skorer)