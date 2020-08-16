Alanyaspor ile uzun süredir Welinton pazarlığı yapan Beşiktaş, takasta kullanılacak genç oyuncu taleplerinde Akdeniz ekibinin isteklerinin değişmesiyle bir türlü imzayı tamamlayamadı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 31 yaşındaki stopere karşılık Fatih Aksoy'u bonservisiyle veren siyahbeyazlılar, altyapıdan 17 yaşındaki stoper Serdar Saatçi'yi de göndermeyi kabul etti. Ancak turuncu-yeşilli kulübün ayrıca 17 yaşındaki sol bek Ahmet Gülay'ı da bonservisiyle istemesi tansiyonu yükseltti. Bu talebe çok kızan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi sert çıkış yaparak, "İlk anlaşma şartlarını kabul ediyorlarsa etsinler, kabul etmiyorlarsa kendileri bilir" ifadelerini kullandı. Dünkü görüşmelerde Beşiktaş cephesinin Ahmet'i kiralık olarak göndermeye ikna olduğu ve yeni pürüz çıkmazsa transferin biteceği öğrenildi.

ATİBA İLE 1 YIL DAHA DEVAM

BEŞIKTAŞ'IN 37 yaşındaki Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson sosyal medya hesabından, siyahbeyazlı kulüpte bir yıl daha oynayacağının müjdesini verdi. Ardından Beşiktaş Kulübü de, resmi sözleşmenin yapıldığını "Sevenler ayrılır mı, söyle!.. mesajıyla duyurdu.







