Siyah-Beyazlılar’a, takımın Brezilyalı oyuncusu Welinton için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’den menacerler aracılığıyla 3.5 milyon Euro’luk teklif götürülmüştü. Bu önerinin resmi olarak kulübe iletilmesini isteyen yönetim, bu konuda geri dönüş alamadı. Al Hilal’in ilk etapta bu oyuncu için satın alma planı yapmasına rağmen ardından bu teklifini, ‘kiralama’ olarak güncellemesi sonrasında transferin suya düştüğü belirtildi. Kulüp de dün yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak kendilerine ulaşan bir resmi teklifin olmadığını belirtti.