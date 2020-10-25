Beşiktaş'ta Welinton transferi suya düştü

Beşiktaş'ın Welinton için Al Hilal'den gelen satın alma teklifine siyah beyazlıların kiralama olarak geri dönüş yapması transferi suya düşürdü.

25 Ekim 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Welinton transferi suya düştü

Siyah-Beyazlılar’a, takımın Brezilyalı oyuncusu Welinton için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’den menacerler aracılığıyla 3.5 milyon Euro’luk teklif götürülmüştü. Bu önerinin resmi olarak kulübe iletilmesini isteyen yönetim, bu konuda geri dönüş alamadı. Al Hilal’in ilk etapta bu oyuncu için satın alma planı yapmasına rağmen ardından bu teklifini, ‘kiralama’ olarak güncellemesi sonrasında transferin suya düştüğü belirtildi. Kulüp de dün yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak kendilerine ulaşan bir resmi teklifin olmadığını belirtti.

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