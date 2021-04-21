Spor Toto Süper Lig’de 36. hafta mücadelesinde dün akşam Sivasspor’a konuk olan Siyah-Beyazlılar’da tam 6 futbolcu, bu karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıkmıştı. Listede bulunan; Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Welinton Souza’yla maç öncesi bir toplantı yapan teknik direktör Sergen Yalçın, şampiyonluk yarışındaki kritik dönem sebebiyle oyuncularından kart konusunda dikkatli olmalarını istemişti. Sınırda bulunan 6 isimden 5’i, dünkü müsabakaya ilk 11’de başladı.

49. dakikada....

Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Welinton Souza, Sivasspor karşısında görev alırken Necip Uysal ise yedek soyundu. Karşılaşma içinde sınırda bulunan futbolcular, özellikle ikili mücadelelerde dikkatli görüntüler sergilerken tek fire savunmadan geldi. Takımın Brezilyalı stoperi Welinton, karşılaşmanın 49. dakikasında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Sambacı, 37. haftada cumartesi günü oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.



