Beşiktaş ’ta bu sezon eleştirilen isimlerin başında Welinton geliyor. Transfer döneminde Beşiktaş’tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Brezilyalı stoper, Arap yarımadasından gelen teklifleri kabul etmemişti. Welinton için olumsuz rapor veren teknik direktör Valerien Ismael, Brezilyalı stoperin sistemine uygun olmadığını belirtip oyuncunun gönderilmesini istemişti.

Sakatlığı sebebiyle de verimli bir kamp dönemi geçiremeyen Welinton, son ana kadar kadroda düşünülmedi. Ancak stoper eksikliği sonrası İstanbulspor maçında Welinton şans buldu. 51’de Tayyip Talha Sanuç’un yerine oyuna dahil olan tecrübeli oyuncu, 13 kez top kaybı yaptı. Ismael, devre arasında Welinton’ın yollanmasını istiyor.







