Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş yarın ezeli rakibi Galatasaray 'a konuk olacak. Siyah-beyazlı takımda dev derbi öncesi yıldız oyuncusundan gelen haber şok etkisi yarattı.

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BEŞİKTAŞ'TA MUTLAK HEDEF GALİBİYET

Yarın akşam Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Halil Umut Meler tarafından yönetilecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yaparken, Kadir Sağlam dördüncü hakem olacak. Geçen hafta yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile adeta şov yapan ve Ümraniyespor'u 5-2'lik farklı skorla yenen Beşiktaş, Galatasaray'ı da yenerek hem puan, hem de moral depolamak istiyor. Siyah beyazlılar ligde oynadığı 12 maç sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 22 puanla 4. sırada yer alıyor.

KARTAL'IN DERBİ İÇİN MUHTEMEL 11

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisindeki muhtemel onbiri; Mert - Rosier - Saiss - Tayyip Talha - Masuaku - Josef - Gedson - Salih - Redmond - Cenk - Weghorst(?) şeklinde.

GHEZZAL DIŞINDA EKSİK YOKTU AMA...

Beşiktaş, Galatasaray karşısına 1 futbolcu dışında tam kadro çıkması bekleniyor. Ayak tabanındaki kapsül yırtığı futbol oynamasını çok olumsuz etkileyen Ghezzal, tedavisini sürdürdüğü için kadroda olamayacak. Cezayirli futbolcu önümüzdeki haftada da forma giyemeyecek. Tek eksiğin Ghezzal olması bekleniyorken Weghorst'tan gelen haber kafaları karıştırdı.





3 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Siyah beyazlı takımda 3 futbolcu Galatasaray maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı bulunan Gedson Fernandes, Valentine Rosier ve Romain Saiss yarın akşam kart görmeleri durumunda 14. haftada oynanacak Antalyaspor maçında yer alamayacak.





WEGHORST MAÇ GÜNÜ NETLİK KAZANACAK!

Trtspor'un haberine göre; Beşiktaş'ta dünkü antrenmanda kolunun üzerine düşen Weghorst'un ağrıları devam ediyor. Bu akşam yapılacak son taktik idmanda kendisini deneyecek. Antrenmana katılamasa bile, maç kadrosuna alınması planlanıyor. Yıldız futbolcunun Galatasaray'a karşısında forma giymeyi çok istediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ, SEYRANTEPE'DEKİ SON GALİBİYETİNİ YİNE GÜNEŞ'LE ALDI

Beşiktaş ile Galatasaray yarın akşam lig tarihinde 352. kez karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar önceki 351 maçta rakibini 113 kez yenerken, 124 kez de mağlup oldu. İki takım 114 müsabakada eşitliği bozamadı. Beşiktaş bu maçlarda Galatasaray ağlarına 459 gol atarken kalesinde de 490 gol gördü.





Son yıllarda Galatasaray'ı içerde oynadığı maçlarda yenen Beşiktaş, deplasmanda aynı başarıyı gösteremiyor. Galatasaray'a karşı son 5 deplasman maçında 4 kez yenilen siyah beyazlılar, 1 de beraberlik aldı. Beşiktaş rakibine karşı son deplasman galibiyetini de yine Şenol Güneş'in teknik direktörlüğü döneminde almış ve 27 Şubat 2017'de oynanan maçı siyah beyazlılar Talisca'nın frikiğiyle 1-0 kazanmıştı. Sonraki 5 sezonda oynanan 5 karşılaşmada Beşiktaş'ın henüz galibiyeti bulunmuyor.