Giresun deplasmanında hem penaltı kaçıran hem de kaleci ile karşı karşıya kaldığı iki pozisyonda topu ağlarla buluşturamayan Wout Weghorst, son iki maçta takıma skor katkısı sağlayamadı. Hollandalı futbolcu, suskunluğuna Trabzonspor karşısında son vererek kendisini affettirmek istiyor. Weghorst 11'de yer almaya devam ederken, yanında Muleka ya da Cenk'i oynatma planları ise 4-4-2'nin takıma olumlu etkisi olmadığı görüşüyle rafa kalkmış durumda.





SAVUNMAYA MONTERO

Beşiktaş 'ın Giresunspor ile deplasmanda karşılaştığı maçta Romain Saiss ve yerine giren Emrecan Uzunhan sakatlık yaşamıştı. İki sol stoperini aynı maçta kaybeden siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien İsmael, Trabzonspor karşılaşmasında bu bölgede kimi oynatacağına dair kararını verdi. Üç maçtır 21 kişilik kadroya alınmayan Francisco Montero, Trabzonspor karşısında Tayyip Talha Sanuç'un savunmadaki partneri olacak.





NECİP VE WELINTON'U DÜŞÜNDÜ AMA…

Bu görev için Necip Uysal ve Welinton'ı da düşünen ancak o zaman da Tayyip Talha'nın yerini değiştirmesi gereken İsmael, bunun genç oyuncuya olumsuz etkisi olacağına karar verdi. Stoperin solunda sol ayaklı birinin oynamasını isteyen Fransız hoca, en sonunda Montero'da karar kıldı. İspanyol savunmacı bu sezon bir anda Valerien İsmael'in gözünden düşen isimlerden oldu. Sezon başında kiralık gitmesi istenen ancak takımda kalan Montero için de büyük fırsat doğmuş oldu.

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SALİH UÇAN HAZIR

Beşıktaş'ta bu sezon başarılı futboluyla dikkat çeken ancak sakatlığı nedeniyle Giresun deplasmanında forma giyemeyen Salih Uçan, takıma döndü. 28 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçında formasına kavuşmayı hedeflerken, teknik direktör Valerien İsmael'in bu konuda vereceği karar bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı son iki maçta Dele Alli'yi 11'de oynatmış ancak İngiliz yıldızdan istediği performansı alamamıştı. (Sabah)





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