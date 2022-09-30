Milli takımda ufak bir sakatlık problemi yaşayan Wout Weghorst'dan sevindirici gelişmeler gelmeye devam ediyor. Yıldız oyuncu, takıma geri katıldıktan sonra girdiği bütün testlerden başarılı bir şekilde geçti.

İdmanlardaki performansı ile de parmak ısırtan 30 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe karşılaşmasında takımının en büyük kozu olacak. Ayrıca Kara Kartal'da Weghorst'un uzun boyu nedeniyle yıldız forvete sık sık top atılması istendi. Weghorst, bu sezon çıktığı 7 lig maçında 3 gol sevinci yaşarken, 4 de gol pası verdi.

Ghezzal zora girdi

Sakatlığı sebebiyle bir aydır formasından uzak kalan Rachid Ghezzal'ın, geri dönüş tarihi uzadı. Cezayirli futbolcunun Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimali de zora girdi. Sakatlığı sürekli nüksettiği için sahalara geri dönemeyen 30 yaşındaki futbolcunun, dün idmanda yer almasına rağmen forma giyebilecek durumda olmadığı belirtildi. Ghezzal, bu sezon 2 lig maçında 2 gol ve bir asistlik performans sergilemişti. Bu arada Sarı-Lacivertliler karşısında yine sağ kanatta Jackson Muleka'nın forma giyeceği de edinilen bilgiler arasında yer aldı.



