Beşiktaş , Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını, dün sabah Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik direktör Valerien Ismael’in yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Önceki günkü maçta oynayan oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı.

Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, hücum ve kondisyon koşuları ile sona erdi. Kara Kartal’ın 1,97’lik yeni golcüsü Wout Weghorst, dünkü idmanın yıldızı olurken tüm gözler kendisindeydi. Beşiktaş Futbol Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’nın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Siyah-Beyazlılar, Avusturya kamp çalışmalarına, bugün 11.30 ve 17.30’da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.