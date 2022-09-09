BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2 ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

Bu arada yeni transferler Tayfur Bingöl ile Nathan Redmond, Siyah-beyazlı takımdaki ilk antrenmanlarına çıktılar.





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Weghorst antrenmana çıkmadı

Dün yapılan idmanında ayağına hafif bir darbe alan Wout Weghorst bugünkü çalışmaya tedbir amaçlı çıkmadı. Hollandalı golcü yarın takımla birlikte antrenmana katılacağı öğrenildi.

Beşiktaş , Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.

DHA