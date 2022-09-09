Beşiktaş'ta Weghorst antrenmana çıkmadı!
Son dakika Beşiktaş haberi... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-Beyazlılar'da dünkü idmanda ayağına darbe alan Weghorst antrenmana çıkmadı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2 ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı.
Bu arada yeni transferler Tayfur Bingöl ile Nathan Redmond, Siyah-beyazlı takımdaki ilk antrenmanlarına çıktılar.
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Weghorst antrenmana çıkmadı
Dün yapılan idmanında ayağına hafif bir darbe alan Wout Weghorst bugünkü çalışmaya tedbir amaçlı çıkmadı. Hollandalı golcü yarın takımla birlikte antrenmana katılacağı öğrenildi.
Beşiktaş , Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.
DHA