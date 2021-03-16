Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın yaşadığı sakatlık, Siyah Beyazlı ekipte endişeye sebep oldu. Başakşehir karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vincent Aboubakar, ilk yarının son dakikasında Epureanu ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı.

Kamerunlu golcü oyuncu hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde riske edilmemek için ikinci yarının başında oyundan alındı ve yerini Larin'e bıraktı. Aboubakar'ın şu an Fenerbahçe maçında oynaması yönünde bir engel bulunmuyor.









24 lig maçında forma giyen Kamerunlu yıldız rakip fileleri 15 kez havalandırırken, 4 kez de asist yaptı. Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinin 17. dakikasında Başakşehir filelerini havalandıran Aboubakar, kupadaki ilk golüne imza attı.







