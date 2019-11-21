Ancak dizindeki sakatlık sebebiyle yönetimin son anda veto ettiği tecrübeli futbolcu, konuyla ilgili olarak önceki gün yaptığı açıklamada, “Geçen yaz Beşiktaş’ta olacaktım. Ancak başkanın bana karşı davranış şeklinden hoşlanmadım. Benim durumumla ilgili yanlış bilgiler verdi.

Kulübün mali olarak sıkıntıları vardı ve ek olarak o dönem Türkiye’ye gitmeyi istemiyordum. Şu an sahaya çıkmaya hazırım” sözleriyle gündeme damga vurmuştu. Ara transferde yeni bir forvet almak için girişimlerde bulunan Beşiktaş’ın kulüp için suçlayıcı iddialarda bulunması sebebiyle Kamerunlu futbolcuyu hedefler arasından çıkardığı öğrenildi.