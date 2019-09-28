Beşiktaş’ta Vida’nın yanına en yakın aday Necip Uysal

Beşiktaş’ta stoper bölgesindeki sakatlıklar nedeniyle Trabzonspor karşısında Vida’nın yanında Necip Uysal’ın görev yapması bekleniyor.

28 Eylül 2019, Cumartesi 06:01
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Beşiktaş’ta Vida’nın yanına en yakın aday Necip Uysal

Beşiktaş'ta normalde orta sahada görev yapan ancak sıkıntılı anlarda sağ bek ve stoper de oynayan Necip Uysal, bir kez daha teknik direktör Abdullah Avcı’nın imdadına yetişti.

Başakşehir karşılaşmasında savunmadaki eksikler sebebiyle stoperde Gökhan Gönül’le birlikte yer alan Necip’in, Trabzonspor mücadelesinde de ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Tecrübeli oyuncunun, cezası sona eren Vida ile birlikte zorlu deplasmanda oynayacağı düşünülüyor. Necip’in yanı sıra burada düşünülen diğer isim ise Roco. 

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