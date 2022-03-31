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Beşiktaş'ta Vida'nın son durumu

Dünya Kupası'na doğrudan katılan Hırvatistan, hazırlık maçında önceki gün Bulgaristan'ı konuk etti. Hırvatistan rakibini 2-1 mağlup ederken, Domagoj Vida'nın sakatlığı Trabzon maçı öncesi Beşiktaş'ın canını sıktı. Kasığında ağrı hisseden tecrübeli stoperin durumu bugün çekilecek MR sonrası belli olacak.

31 Mart 2022, Perşembe 07:45 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Vida'nın son durumu

Dünya Kupası'na doğrudan katılan Hırvatistan, hazırlık maçında önceki gün Bulgaristan'ı konuk etti. Hırvatistan rakibini 2-1 mağlup ederken, Domagoj Vida'nın sakatlığı Trabzon maçı öncesi Beşiktaş 'ın canını sıktı. Kasığında ağrı hisseden tecrübeli stoperin durumu bugün çekilecek MR sonrası belli olacak.

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