Beşiktaş'ta Vida'nın son durumu
Dünya Kupası'na doğrudan katılan Hırvatistan, hazırlık maçında önceki gün Bulgaristan'ı konuk etti. Hırvatistan rakibini 2-1 mağlup ederken, Domagoj Vida'nın sakatlığı Trabzon maçı öncesi Beşiktaş'ın canını sıktı. Kasığında ağrı hisseden tecrübeli stoperin durumu bugün çekilecek MR sonrası belli olacak.
Dünya Kupası'na doğrudan katılan Hırvatistan, hazırlık maçında önceki gün Bulgaristan'ı konuk etti. Hırvatistan rakibini 2-1 mağlup ederken, Domagoj Vida'nın sakatlığı Trabzon maçı öncesi Beşiktaş 'ın canını sıktı. Kasığında ağrı hisseden tecrübeli stoperin durumu bugün çekilecek MR sonrası belli olacak.