Üçer sarı kartları bulunan Mensah ve Vida, bu akşamki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa 15. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecekler.

Beşiktaş, 10 yıldır kaybetmiyor

Kartal, Süper Lig’in 14. haftasında bugün deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü ile 103. lig mücadelesine çıkacak. İki takım arasında geride kalan 102 maçta Siyah-Beyazlı ekip 69 galibiyet aldı. Rakibine son olarak 13 Şubat 2011’de Ankara’da 1-0 kaybeten Beşiktaş, daha sonraki 7 resmi maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Mustafa Dalcı’yla çıkışa geçtiler

Ankaragücü’nde teknik direktör Fuat Çapa’nın yerine getirilen Mustafa Dalcı yönetiminde ilk iki maçını kaybettikten sonra çıkışa geçti. Sarı-Lacivertliler, son 3 karşılaşmada 7 puan aldı. Ligdeki ilk galibiyetini Konyaspor karşısında alan MKE Ankaragücü, sonraki maçında Atakaş Hatayspor’u 2-0’la geçti. Geçen hafta Ankara derbisinde Gençlerbirliği’yle 1-1 berabere kalan Ankaragücü, çıkışını Beşiktaş karşısında da sürdürmek istiyor.